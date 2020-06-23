شركة النفط بالحديدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب احتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية

أوضحت شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة الثلاثاء أن “تحالف العدوان يمارس أعماله الإجرامية في إحتجاز سفن المشتقات النفطية بالرغم من تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بالوصول إلى ميناء الحديدة”.

وجددت الشركة التحذير من “كارثة إنسانية وشيكة في حال استمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية غير المبرر له قانونا”، وأشارت إلى إن “قوى العدوان تواصل بكل تحد احتجاز ما يزيد عن 15 سفينة في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة محملة بما يقارب 240 الف طن من البنزين والديزل منذ ثلاثة أشهر فضلا عن السفن المحملة بالغذاء والغاز والمازوت”.

وحملت الشركة “الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية بشكل كامل نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية”.

المصدر: موقع انصار الله