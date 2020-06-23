ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2020 - 21:20

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا

منذ 25 mins 23 June، 2020
5ef234a44c59b7245a1d25c5
أخبار دولية - بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة إلى 42927 حالة، بعد إحصاء 280 حالة إضافية بينها 171 وفاة جديدة مسجلة منذ أمس الاثنين.

كما تشمل الأرقام المعدلة 109 وفيات حدثت في أبريل ومايو الماضيين ويونيو الحالي ولم تسجل سابقا كوفيات سببتها الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أظهر إحصاء أجرته وكالة “رويترز” استنادا إلى البيانات الرسمية أن إجمالي الوفايت المشتبه بأنها نجمت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، تجاوز 54 ألفا وبلغ 54139 حالة، مما يجعل المملكة المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تضررا من الجائحة.

ويشمل إحصاء “رويترز” الحالات المسجلة بشهادات وفاة أصحابها على أنها ناجمة عن كوفيد-19 في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو، وفي اسكتلندا حتى 14 منه، إضافة إلى حالات وفاة في المستشفيات سجلت في وقت لاحق.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة