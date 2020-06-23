ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة إلى 42927 حالة، بعد إحصاء 280 حالة إضافية بينها 171 وفاة جديدة مسجلة منذ أمس الاثنين.

كما تشمل الأرقام المعدلة 109 وفيات حدثت في أبريل ومايو الماضيين ويونيو الحالي ولم تسجل سابقا كوفيات سببتها الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أظهر إحصاء أجرته وكالة “رويترز” استنادا إلى البيانات الرسمية أن إجمالي الوفايت المشتبه بأنها نجمت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، تجاوز 54 ألفا وبلغ 54139 حالة، مما يجعل المملكة المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تضررا من الجائحة.

ويشمل إحصاء “رويترز” الحالات المسجلة بشهادات وفاة أصحابها على أنها ناجمة عن كوفيد-19 في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو، وفي اسكتلندا حتى 14 منه، إضافة إلى حالات وفاة في المستشفيات سجلت في وقت لاحق.

المصدر: وكالة رويترز