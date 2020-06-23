اليمن: قوى العدوان تمنع إدخال سفن النفط منذ أكثر من شهر

أكد نائب رئيس مجلس “إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر” في اليمن يحيى شرف الدين أن “آخر ناقلة نفط دخلت ميناء الحديدة كانت في تاريخ 20 مايو الماضي ومازال العدوان يحتجز سفن النفط منذ أكثر من شهر”.

وأوضح شرف الدين أن “احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية ينذر بكارثة خصوصا ونحن نواجه جائحة فيروس كورونا”، ولفت إلى أن “الأمم المتحدة تتحدث عن انسيابية لدخول السفن منذ اتفاق السويد لكننا لم نرى إلا عكس ذلك”.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة “النفط اليمنية” عمار الأضرعي أن “تحالف العدوان يصر على إخلاء مسؤوليته الإنسانية من احتجاز سفن النفط بإرسال بعض القاطرات المحملة بالوقود”.

وأشار الأضرعي إلى أن “القاطرات التي يسمح تحالف العدوان بدخولها لا تغطي ما نسبته 20% من احتياج السوق المحلي في اليوم الواحد”، وكشف أن “أغلب الكمية المتواجدة في المنافذ غير مطابقة للمواصفات ومع ذلك يصر أصحابها على إدخالها وبسعر مرتفع”.

المصدر: موقع انصار الله