“لبنان القوي”: “قانون قيصر” سيكون ظالما للبنان وسوريا والمنطقة

اعتبر تكتل “لبنان القوي” في بيان الثلاثاء بعد اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل أن “دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى عقد لقاء وطني تشكل فرصة مؤاتية لطرح المسائل الأساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي”.

وأكد التكتل “إصراره على الحوار الدائم بين اللبنانيين لمناقشة الأفكار والحلول، وهو يكرر دعوته الجميع إلى عدم رفض الحوار لأن ذلك يحملهم مسؤولية ما قد تؤول اليه الاوضاع”، وتابع ان “الحوار وحده هو طريق الخلاص ولا يجوز رفضه، إذ أن قدرنا أن نعيش معا ونتحاور معا ونجد معا الحلول لقضايانا المشتركة”.

وناقش التكتل “بالتفصيل قانون قيصر الاميركي وارتداداته على لبنان بناء على دراسة تم إعدادها لهذه الغاية”، ورأى أن “لهذا القانون انعكاسات خطيرة وعلى الحكومة أن تتحاور مع الولايات المتحدة الأميركية لإعطاء لبنان اعفاءات وسماحا لما هو حيوي بالنسبة الى حياة الناس في عملية الاستيراد والتصدير”، معتبرا أن “هذا القانون من شأنه أن يكون ظالما للبنان وسوريا والمنطقة إن لم يراع مصالح الناس وشؤونهم الحياتية إذ لا يجوز أن يتضرر الناس بفعل عقوبات موجهة الى المسؤولين”.

وشدد التكتل على “التمسك بالاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وبدور المصارف في تمويل الاقتصاد والحرص الكامل على حماية اللبنانيين ورعايتهم اجتماعيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام