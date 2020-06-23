الهند تنوي طرد نصف عدد العاملين في سفارة باكستان بدعوى “التجسس”

أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء أنها تنوي طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بسبب ما قالت إنه تجسس تورط فيه مسؤولون بالسفارة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها “لقد شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية”، وأضافت أن “الهند ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام آباد بنفس القدر”.

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين يوم 31 مايو/ايار بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس وهو ما نفته إسلام آباد، ووصفته بأنه “لا أساس له من الصحة”.

ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى.