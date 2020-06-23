العدو الاسرائيلي صادر آثارا من بيت أمر بالخليل المحتل

قامت سلطات العدو الاسرائيلي الثلاثاء بمصادرة معالم وحجارة أثرية عربية وإسلامية من أمام منزل المواطن خالد يوسف بريغيث بمنطقة الثغرة شمال شرق بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “ترافقت عملية المصادرة مع هدم غرفة تستخدم لأغراض زراعية للمواطن بريغيث وبها قرار هدم من قبل محكمة الاحتلال بحجة ان البناء تم بدون ترخيص”، وتابعت “رغم أن البناء لأغراض زراعية لا يحتاج لأي تصريح للبناء إلا أن الاحتلال يصر على عملية الهدم، وكما أن مساحة الأرض تبلغ دونمان مزروعة بالخضار والأشجار المثمرة”.

وذكرت المصادر ان “قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف البشر والحجر والشجر”، ونوهت “بهبة شباب بلدة بيت أمر وتصديهم ومقاومتهم لأعمال المصادرة والهدم التي حصلت”.

وأكدت المصادر أن “المواجهة مفتوحة مع هذا الاحتلال وعلى المقاومة الفلسطينية إعادة ترتيب البيت الداخلي للوقوف في وجه هذا الاحتلال، وكذلك طي صفحة الانقسام الأسود من تاريخ قضيتنا الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم