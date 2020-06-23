الحكومة السودانية الانتقالية تستأنف التفاوض مع الحركة الشعبية

استأنفت الحكومة الانتقالية في السودان المفاوضات للوصول لتحقيق السلام بالبلاد مع الحركة الشعبية (شمال) جناح عبد العزيز الحلو بعد توقف دام عدة أشهر. وجاء في بيان صحافي صادر عن مجلس السيادة الانتقالي الأربعاء، “استأنف وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، برئاسة كبير مفاوضي الحركة عمار أمون، مفاوضاتهما بعقد جلسة إجرائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بفندق (السلام روتانا) بالخرطوم و(كراون) بالعاصمة جنوب السودان (جوبا)، بمشاركة نائب رئيس آلية الوساطة الجنوبية الوزير، نيال دينق نيال، لاول مرة بعد تعيينه نائبا لرئيس آلية الوساطة مؤخرا”.

وأضاف البيان، “سيواصل الطرفان مفاوضاتهما بعد غد (الخميس) الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الجاري”. وكان وفد الحكومة لمفاوضات السلام قد تلقى أمس دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لعقد جلسة حوار عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الحركة الشعبية/شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. كان الجانبان قد وقعا إعلان مبادئ وخارطة طريق تحكم عملية التفاوض، فى عاصمة دولة جنوب السودان التى ترعى محادثات السلام السودانية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تمهيدا للبحث في القضايا الجوهرية.

المصدر: سبوتنيك