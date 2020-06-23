الخارجية التركية: موقف فرنسا الذي يغض الطرف عن حقوق تركيا المشروعة في شرق البحر المتوسط يؤدي لتصعيد التوتر بدلا من العمل على تحقيق الاستقرار (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 17:10

الخارجية التركية: موقف فرنسا الذي يغض الطرف عن حقوق تركيا المشروعة في شرق البحر المتوسط يؤدي لتصعيد التوتر بدلا من العمل على تحقيق الاستقرار (سبوتنيك)

منذ 35 mins 23 June، 2020
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