إعادة فتح المطار والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب بدءا من 1 تموز المقبل

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه في ضوء قرار إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب بدءا من 1 تموز 2020، سوف تقوم الشركة بإعادة تسيير رحلاتها التجارية وزيادتها تدريجيا مع اتخاذ التدابيرالوقائية كافة لضمان سلامة المسافرين.

ولفت البيان الى أنه “يسمح بالدخول إلى لبنان وفق الشروط التي كانت معتمدة من قبل الأمن العام اللبناني قبل إقفال المطار للرعايا اللبنانيين والعرب والأجانب وللفلسطينيين الذي يحملون “وثيقة سفر لاجىء فلسطيني” صادرة عن السلطات اللبنانية بالإضافة إلى العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) برفقة الكفيل. يستثنى من ذلك الرعايا السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا الراغبون بالعبور برا إلى سوريا والذين لا يستوفون شروط الدخول إلى لبنان بسبب إقفال الحدود البرية إلا في حال حيازتهم موافقة من السلطات السورية تسمح لهم بالعبور إلى سوريا”.

يقسم المسافرون القادمون إلى لبنان إلى قسمين :

القسم الاول هم المسافرون القادمون من بلدان يتم فيها اجراء فحوصات PCR.

الشرق الأوسط: عمان- بغداد – البصرة- النجف – القاهرة – إربيل.

الخليج العربي: ابو ظبي – الدمام – دبي – جدة – المدينة المنورة – الرياض.

أوروبا: اثينا – بروكسل – فرانكفورت – جنيف – لارنكا – لندن – باريس – اسطنبول.

أفريقيا: أكرا – لاغوس.

القسم الثاني هم المسافرون القادمون من بلدان لا يتم فيها اجراء فحوصات PCR.

الخليج العربي: الدوحة – الكويت

أوروبا: كوبنهاغن – يريفان – ميلانو – روما

أفريقيا: أبيدجان

الإجراءات في ما خص البلدان التي تجري فحص الـPCR

أضاف البيان: “على المسافرين القادمين إلى لبنان من بلدان يؤمن فيها فحص الـPCR الخضوع لهذا الفحص في المختبرات المرخصة من قبل السلطات المحلية وذلك قبل 96 ساعة أي أربعة أيام على الأكثر قبل موعد المغادرة وعليهم إبراز نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Countersقبل المرور إلى دائرة الهجرة. في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، يمنع المسافرالمعني من الصعود إلى الطائرة. ولدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يجرى للمسافرين فحص PCR آخر، على نفقة شركة الطيران، و تبلغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 ساعة”.

الإستثناءات:

– يستثنى المسافرون الذين يغادرون لبنان وسيعودون إليه ضمن مهلة أسبوع من إجراء فحص الـPCR في بلد المغادرة. (على سبيل المثال: المغادرة يوم الجمعة 17 تموز، العودة يوم الجمعة 24 تموز).

– يسمح للمسافرين العابرين متابعة رحلاتهم على متن طائرات الشركة من دول يعتمد فيها فحص الـPCR من دون الحاجة إلى خضوعهم لهذا الفحص قبل المغادرة.

الإجراء المتبع في البلدان التي لا تجري فحص الـPCR

“يخضع المسافرون الوافدون من بلدان لا تجري فحص الـPCR إلى فحص PCR أول لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ، وتكون تكلفة الفحص على عاتق شركة الطيران. على المسافرين إجراء فحص ثان على نفقتهم الخاصة بعد 72 ساعة وذلك في إحدى المختبرات المعتمدة وفق إرشادات وزارة الصحة العامة.

النتائج الإيجابية

في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية في ما خص أحد المسافرين الذين وصلوا إلى لبنان، عليه / عليها التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة بهذا الشأن إلى حين التعافي وذلك وفقا للبروتوكول الطبي المتفق عليه.

بالنسبة لجميع الركاب القادمين إلى لبنان

يمنع أي مسافر تظهر عليه أي من عوارض مرض الكورونا أو ما يشابهها من الصعود إلى الطائرة.

على جميع المسافرين القادمين الى لبنان ملء الإستمارة الصحية المطلوبة من وزارة الصحة اللبنانية قبل المغادرة عبر الانترنت أو قبل تسجيل الوصول على رابط الوزارة التالي: https://arcg.is/0GaDnG

على المسافرين القادمين الى لبنان حيازة بوليصة تأمين صحية صالحة لمدة الإقامة، تغطي كل تكاليف العلاج من فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية. على المسافرين التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة.

حقائب اليد

لا يسمح للركاب المسافرين في الدرجة السياحية بالاحتفاظ بحقائب اليد في المقصورة، وبالتالي يطلب منهم تسجيلها وتسليمها ضمن حقائبهم المشحونة دون أي كلفة إضافية، شرط ألا يتجاوز وزنها الـ 10 كلغ لكل راكب. يستثنى من ذلك حقائب اليد الخفيفة والأجهزة الإلكترونية التي تتسع تحت المقعد، لذلك ينبه الركاب الى ضرورة الإحتفاظ بالاشياء الثمينة والضرورية بحوزتهم.

أما بالنسبة لركاب درجة رجال الأعمال، فيستمر السماح لهم بأخذ حقائب اليد المسموح بها عادة إلى داخل المقصورة شرط وضع علامة الأمتعة الخاصة بالمقصورة عند التسجيل (CHECK-IN).

الكمامات و معقمات الايدي

على جميع المسافرين أن يحضروا معهم: عددا كافيا من الكمامات الواجب استخدامها في المطار وطوال مدة الرحلة والتي ينبغي تغييرها كل اربع ساعات. يستثنى من وضع الكمامة المسافرون ممن لديهم عذر طبي، والأطفال والأولاد دون السادسة من العمر. معقما لليدين للاستعمال الخاص.

يتعين على المسافرين الامتثال لكل القوانين والأنظمة ومتطلبات السفر بما في ذلك قواعد الدخول/الخروج في البلدان التي يسافرون منها وإليها.

جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من 1 تموز لغاية 14 تموز 2020:

الطائرات المغادرة من البلدان التي تجري فحص PCR الطائرات المغادرة من البلدان التي لا تجري فحص PCR

1 – الرحلات التجارية:

من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول* أيام التشغيل

باريس ME211 07:55 11:35 باريس ME212 13:40 18:55 يومياً باستثناء 7 و 9 و 14 تموز

باريس ME205 15:55 19:30 باريس ME206 09:05 14:15 9 و 11 و 12 تموز

لندن ME201 08:10 11:15 لندن ME202 13:00 19:35 يومياً باستثناء 2 و 4 و 8 و 10 و 13 تموز

فرانكفورت ME217 07:10 10:25 فرانكفورت ME218 12:00 16:50 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 12 و 14 تموز

جنيف ME213 07:25 10:35 جنيف ME214 11:45 16:35 4 و 6 و 8 و 13 تموز

بروكسل ME215 07:05 10:35 بروكسل ME216 11:35 16:45 4 و 6 و 8 و 11 تموز

ميلانو ME235 08:05 11:00 ميلانو ME236 12:00 16:35 13 تموز

روما ME231 08:35 11:10 روما ME232 12:20 16:30 9 تموز

مدريد ME241 09:15 13:15 مدريد ME242 14:45 20:25 9 تموز

كوبنهاغن ME225 16:05 19:15 كوبنهاغن ME226 20:15 01:15 3 و 7 و 10 تموز

اسطنبول ME265 08:25 10:20 اسطنبول ME266 11:20 13:15 يومياً باستثناء 1 و 4 و 8 و 11 و 15 تموز

أثينا ME251 08:20 10:15 أثينا ME252 11:15 13:00 4 و 9 تموز

أثينا ME253 20:00 21:55 أثينا ME254 22:55 00:40 12 تموز

لارنكا ME261 15:15 15:55 لارنكا ME262 16:35 17:20 5 و 9 و 12 تموز

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة .

2- رحلات الإجلاء:

من بيروت إلى الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الوجهة الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول* أيام التشغيل

جدة ME368 08:00 10:30 جدة ME369 11:30 13:55 1 و 2 و 3 و 9 و 10 تموز

الرياض ME422 07:50 10:10 الرياض ME423 11:10 13:35 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و 11 تموز

الدمام ME442 07:25 09:55 الدمام ME443 10:55 13:30 1 و 10 تموز

الكويت ME402 08:40 10:55 الكويت ME403 11:55 14:15 1 و2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 تموز

الدوحة ME436 08:15 11:00 الدوحة ME437 12:00 14:55 يومياً باستثناء 11 و 12 و 14 تموز

أبو ظبي ME418 07:50 12:00 أبو ظبي ME419 13:00 15:15 يومياً باستثناء 11 و 13 تموز

دبي ME428 07:30 11:45 دبي ME429 12:45 15:05 يومياً

أبيدجان ME575 09:05 13:30 أبيدجان ME576 15:00 01:05 2 و 7 و 9 و 14 تموز

لاغوس ME571 09:05 13:50 لاغوس ME572 15:20 23:59 3 و 10 تموز

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة .

3- وجهات أخرى: نيس، يريفان، أكرا،عمان، القاهرة، بغداد، أربيل، النجف، البصرة سيتم الإعلان عن مواعيد رحلاتها لاحقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام