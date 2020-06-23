ريابكوف: روسيا أوضحت للولايات المتحدة خلال لقاء فيينا أن انتظار انضمام الصين للمفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي أمر غير واقعي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 14:56

ريابكوف: روسيا أوضحت للولايات المتحدة خلال لقاء فيينا أن انتظار انضمام الصين للمفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي أمر غير واقعي (سبوتنيك)

منذ 33 mins 23 June، 2020
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