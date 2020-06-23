عودة حوالي 30 لاجئا إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا الثلاثاء، بعودة أكثر من30 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 29 لاجئا (منهم 9 نساء و15 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي. ولم يعد أحد من النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 2.1هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 32 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك