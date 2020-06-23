بلجيكا تسجل 17 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ الإجمالي 9713 والإصابات تبلغ 60810 بعد تسجيل 89 إصابة جديدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 14:56

بلجيكا تسجل 17 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ الإجمالي 9713 والإصابات تبلغ 60810 بعد تسجيل 89 إصابة جديدة (سبوتنيك)

منذ 37 mins 23 June، 2020
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