ترامب يفوض الحكومة الفيدرالية باعتقال كل من يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو ممتلكات اتحادية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 14:56

ترامب يفوض الحكومة الفيدرالية باعتقال كل من يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو ممتلكات اتحادية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات (سبوتنيك)

منذ 56 mins 23 June، 2020
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