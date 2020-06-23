محمد عبد السلام: عملية توازن الردع الرابعة تنذر بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أن “على تحالف العدوان السعودي الأمريكي أن يتعاطى بجدية مع عملية توازن الردع الرابعة”، وقال عبدالسلام على تويتر: “إيقاف العدوان ورفع الحصار هدفٌ إنساني ووطني لشعبنا اليمني المظلوم، وعلى تحالف العدوان أن يتعاطى بجدية مع عملية توازن الردع الرابعة والتي تنذرُ بإذن الله بما هو أشد”.

وكان ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن تنفيذ العملية الهجومية الأكبر على عاصمة العدو السعودي وتنفيذ عملية “توازنَ الردعِ الرابعة” بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الهجومية.

وأكد العميد سريع أن صواريخ قدس وذولفقار وطائرات المسيرة صماد3 دكت وزارة الدفاع السعودية والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية في الرياض، بالإضافة إلى أهداف عسكرية في نجران وجيزان.

المصدر: المسيرة