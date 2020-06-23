الوزير حب الله طرح وسفير اليابان ماهية التوجه اللبناني شرقا

التقى وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم سفير اليابان اوكوبو تاكاشي، وتم البحث في العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة ولا سيما الاقتصادية، واستعداد اليابان لمساعدة لبنان، بالاضافة الى موضوع الاصلاحات التي التزمت الحكومة اللبنانية اعتمادها من أجل تنفيذ خطة النهوض، ودعم اليابان لهذا المسار الاصلاحي.

وطرح الوزير حب الله ماهية التوجه اللبناني شرقا في علاقاته التبادلية لتوسيع الآفاق وتطويرها، مع المحافظة على أفضل العلاقات مع شركائه التجاريين، كما جرى البحث في تدعيم الفرص أمام رجال الأعمال اللبنانيين واليابانيين لاقامة الشراكات بينهم وتقوية العلاقات والتبادل بين لبنان واليابان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام