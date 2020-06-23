المعلم : التحدي اليوم هو تحقيق الإكتفاء الذاتي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 12:28

المعلم : التحدي اليوم هو تحقيق الإكتفاء الذاتي

منذ 60 mins 23 June، 2020
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