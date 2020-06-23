رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز : قانون قيصر لن يؤثر على علاقاتنا مع سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2020 - 09:46

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز : قانون قيصر لن يؤثر على علاقاتنا مع سوريا

منذ 17 mins 23 June، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة