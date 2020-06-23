ضحايا كورونا بأمريكا يتجاوزون عدد قتلاها في الحرب العالمية الأولى

أظهر إحصاء لرويترز أمس الاثنين ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى أكثر من 120 ألفا مع ظهور بؤر جديدة لانتشار المرض بعدة ولايات. وتجاوز بذلك عدد الأمريكيين المتوفين بالفيروس قتلى الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى.

وأوضح إحصاء رويترز عن ضحايا مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس أن متوسط عدد الوفيات اليومي في يونيو حزيران يسجل نحو 800 حتى الآن انخفاضا من ألفي وفاة يوميا خلال أبريل نيسان.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 2.2 مليون شخص وهو الأعلى في العالم تليها البرازيل بأكثر من مليون حالة إصابة وتزداد العدوى بوتيرة سريعة في الهند.

المصدر: رويترز