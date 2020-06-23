وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أرجأ زيارته الى مدينة طرابلس التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 09:46

وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أرجأ زيارته الى مدينة طرابلس التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 48 mins 23 June، 2020
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