وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أرجأ زيارته الى مدينة طرابلس التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أرجأ زيارته الى مدينة طرابلس التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 48 mins
23 June، 2020
الوزير راوول نعمة
طرابلس
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