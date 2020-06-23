كورونا يفتك بالمزيد من كوادر حملة ترامب

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابة اثنين من كوادرها بكورونا، حضرا تجمع ترامب الانتخابي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما السبت.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب تيم مورتو، الاثنين: “أظهرت جولة جديدة من الفحوص لموظفي الحملة في تولسا إصابة عضوين إضافيين من الفريق المتقدم بفيروس كورونا، حضرا التجمع لكنهما كانا يرتديان الكمامات طول الفعالية”.

وكان مكتب ترامب الانتخابي أكد السبت قبيل انطلاق التجمع الذي يعد الأول منذ مارس الماضي، إصابة 6 من منظمي الفعالية بالعدوى.

المصدر: وكالة رويترز