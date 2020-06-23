البيت الأبيض: ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان صحفي، بأن ترامب وماكرون “بحثا أهم القضايا الثنائية والإقليمية واتفقا على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات بين الأطراف الليبية في أسرع وقت ممكن”.

وأكد ترامب وماكرون “أنه “يجب وقف التصعيد العسكري من قبل جميع الأطراف بشكل فوري بهدف منع تحول النزاع الليبي إلى مواجهة أكثر خطورة وغير قابلة للحل”.

وتأتي هذه المكالمة على خلفية تصعيد التوتر في ليبيا بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث سبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر مؤيدا لقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، عن إمكانية دخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.

المصدر: وكالات