ماكرون: تركيا تدير لعبة خطيرة في ليبيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا “تلعب لعبة خطيرة” في ليبيا، مشيرا إلى أنه قد نقل هذا الموقف إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.

وقال ماكرون اليوم الاثنين: “لقد كانت لدي فرصة لأقول بكل وضوح للرئيس أردوغان إنني على اعتقاد أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع التزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر برلين”.

وأضاف ماكرون أنه بحث الأزمة الليبية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن المشاركين في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا اتفقوا في يناير الماضي على وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات عبر اللجنة “5+5″، لكن الوضع في ليبيا شهد تصعيدا خلال الأشهر الأخيرة مع اشتداد العمليات القتالية بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

المصدر: وكالات