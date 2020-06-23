حكومة الوفاق تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في ملف المقابر الجماعية

طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية من الاتحاد الأوروبي مساعدة فنية في ملف المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في الأراضي التي تراجع منها “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر.

وأجرى وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم أمس الأحد، لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا فنشنزو تاليافيري.

وأفادت وزارة العدل بأن لملوم شدد على “الحاجة إلى الدعم الفني في هذه المرحلة ولاسيما بموضوع المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وإجراء تحاليل الحمض النووي للرفاة والتعرف على هوية الضحايا”.

من جانبه، عبر تاليافيري عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة ووزارة العدل وعلى مستوى البرامج المنفذة وتلك التي طور التنفيذ، وأبدى أمله في تطوير التعاون في المرحلة المقبلة بعد انحسار جائحة فيروس كورونا وهدوء الأوضاع في العاصمة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في 11 يونيو، عن اكتشاف 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة، التي انسحبت منها مؤخرا قوات “الجيش الوطني الليبي”.

المصدر: وكالات