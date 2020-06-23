واشنطن تصنف 4 مؤسسات إعلامية صينية “بعثات أجنبية” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 02:40

واشنطن تصنف 4 مؤسسات إعلامية صينية “بعثات أجنبية”

منذ 2 ساعة 23 June، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تصنيف 4 مؤسسات إعلامية صينية “بعثات أجنبية” عاملة على أراضي الولايات المتحدة، بما يحمله هذا التصنيف في طياته من قيود على المدرج فيه.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الاثنين، أن الحزب الشيوعي الصيني وخاصة خلال فترة قيادة الرئيس شي جين بينغ له، “عزز سيطرته المباشرة” على وسائل الإعلام.

وأدرجت الولايات المتحدة على قائمة “البعثات الأجنبية” التلفزيون المركزي الصيني والخدمة الإخبارية الصينية ومؤسستي “The People’s Daily” و”The Global Times”.

وأشارت الخارجية إلى أن وسائل الإعلام المذكورة ستصنف “بعثات أجنبية” لأنها “مملوكة إلى حد كبير أو مسيطر عليها عمليا” من قبل حكومة أجنبية.

وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت 5 من المؤسسات الإعلامية الحكومية الصينية على هذه القائمة، بما فيها وكالة “شينخوا” وشبكة التلفزيون العالمية والإذاعة الدولية الصينية.

المصدر: وكالات

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