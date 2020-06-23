العراق يسجل 67 حالة وفاة و1808 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 67 حالة وفاة و1808 إصابات بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى انخفاض الوفيات وارتفاع الإصابات مقارنة بأمس الأحد.

وأكدت الوزارة، إجراء 10075 فحصا لنماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 455316 نموذجا.

وذكرت الوزارة في بيانها، تسجيل 580 حالة وفاة خلال الـ24ساعة الماضية، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 14785.

وبلغت الوفيات 1167 حالة، والإصابات 32676، وهو ما اعتبره وزير الصحة العراقية حسن التميمي بـ”المؤشر الذي ينذر بدخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة”.

المصدر: وكالات