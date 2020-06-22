مصادر عراقية: قصف صاروخي يستهدف معسكرًا للقوات الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2020 - 21:56
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مصادر عراقية: قصف صاروخي يستهدف معسكرًا للقوات الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي
منذ 41 mins
22 June، 2020
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