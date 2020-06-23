ظريف وبن علوي يبحثان الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره العماني يوسف بن علوي الاثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

وتم خلال الحوار بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي، والتأكيد على استمرار المشاورات الثنائية.

وزار ظريف الأسبوع الماضي تركيا وروسيا وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الوضع في سوريا.

وتوجه وزير الخارجية الإيراني بعدها إلى دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم وعقد معهما جولة من المباحثات.

المصدر: فارس