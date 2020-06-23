سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء منطقة جبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 00:24

سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء منطقة جبلة

منذ 58 mins 22 June، 2020
أخبار موقع المنار

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