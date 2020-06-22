التحكم المروري: قطع السير على طريق عام #سعدنايل بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2020 - 16:08

التحكم المروري: قطع السير على طريق عام #سعدنايل بالاتجاهين

منذ 12 mins 22 June، 2020
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