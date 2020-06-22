أفريقيا… إصابات “كورونا” تتجاوز الـ 300 ألف حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ 300 ألف إصابة في أفريقيا. وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19) في القارة الأفريقية وصل إلى 303371 وعدد الوفيات نتيجة الإصابة إلى 7999 شخصاً. وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات الأكبر سجلت جمهورية جنوب أفريقيا وهو 97302 حالة وفِي مصر 53758 حالة. كما تم تسجيل أكبر عدد وفيات في مصر – 2106 حالة، تليها جمهورية جنوب أفريقيا 1930 حالة، الجزائر 845 حالة. وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، بأن روسيا سلمت جنوب إفريقيا كمساعدة إنسانية، مجموعة ثانية من أنظمة الاختبار للكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” .

المصدر: سبوتنيك