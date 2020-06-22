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June 22 2020 - 12:42

سبعة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

منذ 20 mins 22 June، 2020
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

يدخل اليوم الاثنين 22 من يونيو/حزيران، سبعة أسرى من قطاع غزة المحاصر والضفة الفلسطينية المحتلة أعواماً جديدة داخل سجون العدو الاسرائيلي، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد:

والاسرى هم:

من مدينة الخليل: -الأسير رائد عيسى محمد الحروب (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 60 عامًا.

-الأسير محمد جبر عودة الحرو (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 45 عامًا.

-الأسير بهاء الدين علي حسن العدم (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 25 عامًا.

-الأسير محمد إسماعيل حسين الحروب (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا.

-الأسير علي يونس عبد الجواد الحروب (46 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا وهم معتقلون منذ عام 2010، وأمضوا عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

من قطاع غزة: -الأسير علاء أحمد عبد المنعم صلاح (46 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2004

-الأسير بهاء الدين محمد القصاص (39 عاما) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، المعتقل منذ عام 2002، ويقضي حكماً بالسجن الفعلي (23عاما) أمضى منه 18 عاما على التوالي.

المصدر: فلسطين اليوم

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