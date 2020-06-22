فحوص pcr في مرفأ طرابلس بعد إصابة عمال خالطوا زميلهم

باشر فريق طبي من وزارة الصحة في الشمال بالتنسيق مع ادارة مرفأ طرابلس والاجهزة الامنية المولجة حماية المرفأ والجمارك، بإجراء فحص الـ pcr ، لجميع العمال والموظفين، بعد اتصال هاتفي بين وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار ووزير الصحة الدكتور حمد حسن، اثر اصابة عدد من العمال بالفيروس جراء اختلاطهم بزميل لهم في أحد المستودعات، داخل حرم المرفأ.

وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر أن “إدارة المرفأ اتخذت كل الاجراءات الميدانية لمنع تفشي الوباء في صفوف العمال والموظفين”، لافتا الى انه “ما من داع للهلع لأن الاصابات محصورة بالعمال الذين اختلطوا بالمصاب في احد المستودعات”.

وأكد تامر أن الادارة “وبتوجيه من الوزير نجار، اتخذت سلسلة تدابير ميدانية من شأنها أن تمنع تفشي الوباء، من خلال تنظيم حركة التجول داخل حرم المرفأ وإلزام الموظفين والعمال شروط الوقاية ووضع قفازات وكمامات”، مشيرا الى “أن الاحتياط واجب تجاه اخوتنا في المرفأ، وأن خلية الأزمة في المرفأ ستبقي اتصالاتها واجتماعاتها مفتوحة مع الوزير نجار ووزارة الصحة لمتابعة أي طارىء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام