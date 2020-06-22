خمسة فرق من وزارة الصحة تجري فحوصات غدا في مناطق شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات

تتوجه غدا فرق طبية من وزارة الصحة العامة، وبناء لتوجيهات من الوزير حمد حسن إلى أكثر من منطقة لبنانية شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، بهدف إجراء فحوصات موجهة لمخالطين ومعرضين للاصابة بالعدوى، وتحديد الواقع الوبائي في هذه المناطق بهدف السيطرة على الفيروس واحتواء انتشاره.

وستنطلق هذه الفرق اعتبارا من التاسعة والنصف صباحا، كالآتي: فريق أول إلى مخيم البداوي ثم وادي النحلة، فريق ثان إلى مرفأ طرابلس ثم حي الحجر الصحي في طرابلس، فريق ثالث إلى مخيم الوزاني في قضاء مرجعيون، فريق رابع إلى برجا ثم جدرا، وفريق خامس إلى البسطة بعد الظهر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام