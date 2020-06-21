سوق الاثنين في النبطية يعود غدا بعد غياب منذ أول آذار الماضي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه سيعاد فتح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية، أمام المواطنين، غدا، مع مراعاة ضوابط وشروط السلامة العامة والرقابة الصحية من قبل البلدية.

وتقرر أن تقوم “الهيئة الصحية الإسلامية” عبر فرقها التطوعية، بالتعاون مع بلدية النبطية، بحملة فحص حرارة الوافدين إلى السوق، وحملة توعية وتوزيع بروشورات على أصحاب البسطات والمتسوقين، لحثهم على ضرورة الوقاية الشخصية في ظل الظروف الراهنة، وخصوصا وضع الكمامة والقفازات خلال التسوق.

وكانت بلدية مدينة النبطية، قد أعلنت في بيان أواخر شباط الماضي تعليق نشاط السوق حتى إشعار آخر “حرصا على سلامة القاطنين والزائرين والتجار، وللمساعدة على الحد من تفشي وانتشار مرض كورونا المستجد covid 19”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام