أوراق الزيتون… مفتاحك لصحة أفضل وسلاح طبيعي لتقوية المناعة

يتداول الكثير من الناس دراسات علمية تشير إلى الفوائد الصحية السحرية إلى تناول زيت الزيتون وتناول ثمار الزيتون نفسها، ولكن لا يتحدث الكثير من الناس عن أوراق الزيتون.

ولفت موقع “فيت كاندي” إلى أنه لا يدرك الكثير من الناس أن معظم المكملات الغذائية يوجد فيها أوراق الزيتون، الذي يستخدم بالفعل منذ آلاف السنين كدواء.

وجاءت أبرز الفوائد الصحية لأوراق الزيتون، وفق الدراسات العلمية على النحو التالي:

1- مضاد للالتهابات:

تحتوي أوراق الزيتون على مركب “أوليروبين” النشط، الذي يعد مضاد قوي للالتهابات، وله تأثيرا مضادة قوية للبكتيريا والفطريات ومضادة للفيروسات.

2- ضغط الدم:

أثبتت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن أوراق الزيتون، تعتبر طريقة فعالة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

3- مسكن للآلام:

ألقت دراسة أجريت عام 2014 نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية نظرة مفصلة على مستخلص أوراق الزيتون، ووجدت أنه يمكن أن يساعد الناس في عدد من الطرق بدءًا من تخفيف آلام المفاصل إلى تحسين صحة القلب.

4- تقوية المناعة:

أجريت دراسات عديدة على خلاصة أوراق الزيتون، واكتشف الباحثون أن له فوائد عديدة في تقوية الجهاز المناعي، ومنع إصابته بنزلات البرد والإنفلونزا ومختلف الأمراض الفيروسية وأمراض الحساسية.

أظهرت تلك الدراسات اقتراحات واسعة بإمكانية أوراق الزيتون في قتل الفيروسات والبكتيريا.

5- منع التدهور المعرفي

قد يساعد هذا المستخلص أيضا على منع التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، مما يجعله مكملا رائعا في جميع أنحاء تناوله.

6- فقدان الوزن

وفقا لدراسة منفصلة عام 2014، قد يساعد مستخلص أوراق الزيتون في فقدان الوزن بالإضافة إلى فوائده العديدة الأخرى ، مما يجعله مكملًا رائعا حقا بشكل عام.

المصدر: سبوتنيك