وحدة كوارث قضاء صور: 7 إصابات جديدة وحالتا شفاء

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم بفيروس covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، لوافدين من دول أفريقية، وحالتي شفاء تام بعدما بينت جميع الفحوص المخبرية خلو المتعافين من الفيروس. ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبه بها حتى ساعة إعداد التقرير.

وأشارت إلى أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 80 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 68 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و9 حالات محلية بينها حالة وفاة واحدة، وقد تماثل 36 منهم الى الشفاء بشكل تام.

ولفتت الوحدة الى أنها بالتعاون مع طبابة القضاء “تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية PCR وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج، على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية- الدفاع المدني، كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، محذرة من أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأعلنت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”، داعية قاطني قضاء صور الى “عدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام