الفصائل واللجنة الشعبية في البداوي: للالتزام بالتعبئة العامة والحجر

أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم البداوي، رفع التعبئة العامة الى أقصى الحدود والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، في ضوء ظهور إصابات بفيروس “كورونا” في جوار المخيم وإصابة اثنين من سكانه بالفيروس.

ودعت في بيان الى “الاخذ بالاجراءات الوقائية والتعبئة العامة والحجر المنزلي للمناطق التي فيها الوباء، بعدما تبين أن وكالة الغوث غير قادرة على تغطية أي مريض أو حالة مصابة الا بالحجر داخل مركز سبلين في صيدا ومستشفى رفيق الحريري”.

ولفتت الى أنه تم التوافق على “اغلاق المنافذ الفرعية في مخيم البداوي مع الابقاء على الدخول والخروج من الحاجزين اللذين هما المداخل الشمالية والجنوبية للمخيم فقط، ابتداء من اليوم ولمدة 14 يوما” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام