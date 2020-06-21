مدير مشفى المواساة : المرأة المتوفاة دخلت المستشفى في 14 حزيران واجرينا فحصا للمخالطين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2020 - 17:52

مدير مشفى المواساة : المرأة المتوفاة دخلت المستشفى في 14 حزيران واجرينا فحصا للمخالطين

منذ 1 ساعة 21 June، 2020
مستشفى المواساة في سوريا
سورية - عربي وإقليمي

اعلن مدير مشفى المواساة د.عصام الأمين ان المرأة السبعينية المتوفاة دخلت إلى المشفى مساء 14 حزيران،  قادمة من منطقة جديدة الفضل وتوفيت صباح اليوم التالي،  حيث بقيت في المشفى لساعات قليلة، وعليه قام فريق المسح والتقصي في وزارة الصحة بإجراء مسحات لجميع المخالطين لها من الممرضين والكادر الطبي.

واضاف وردتنا نتيجة إيجابية لإصابة ممرضة واحدة فقط، وكانت مخالطة للمرأة السبعينية حيث تم نقلها إلى مركز العزل في الزبداني، ومن الممكن أن تصل نتائج مسحات أخرى للكوادر الطبية.

واشار ان الكادر الطبي معرض في كل أنحاء العالم للإصابة، والإجراءات تتخذها وزارة الصحة من خلال فريق التقصي، ووفقاً لبروتوكول معين للتعامل مع هذه الحالات ومعرفة المخالطين وإجراء المسحات لهم.

المصدر: شام اف ام

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