اليمن: وقفة شعبية بالحديدة تنديدا بإحتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية

نظم أبناء محافظة الحديدة اليمنية الجمعة وقفة شعبية احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان الأمريكي السعودي على الشعب اليمني ومنها استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في ظل جائحة كورونا.

وأدان المشاركون في الوقفة “قرصنة دول العدوان على سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة”، وحملوا “تحالف العدوان ما يترتب على إحتجاز سفن المشتقات النفطية من معاناة ووفيات وانتشار الأمراض والأوبئة وسط أبناء الشعب اليمني”.

واعتبر المشاركون أن “ما تقوم به أمريكا وأدواتها السعودية ودويلة الإمارات جريمة إبادة جماعية بحق اليمنيين خصوصاً مع إنتشار جائحة كورونا”، ودعوا “الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حصار دول العدوان للشعب اليمني وحصار مدينة الحديدة على وجه الخصوص”.

وطالب المشاركون “كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية إلى القيام بواجبها الإنساني والوقوف بمسؤولية أمام الجرائم التي تقوم بها امريكا وأدواتها بحق الطفولة والمرأة والشيخوخة في اليمن”.

المصدر: موقع انصار الله