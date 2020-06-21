وزير الصحة اليمني: العدوان استهدف القطاع الصحي في اليمن بصورة ممنهجة ومدروسة

أكد وزير الصحة العامة في اليمن طه المتوكل الأحد أن “العدوان الأمريكي السعودي استهدف القطاع الصحي في اليمن بصورة ممنهجة ومدروسة خلال سنوات العدوان”، وتابع ان “العدوان استهدف أكثر من 300 مستشفى ومرفق صحي”.

وأوضح المتوكل أن “مئات سيارات الإسعاف لم تسلم من استهداف العدوان في جرائم مركبه قتل خلالها المسعف والمصاب”، مشيرا إلى أن “العدوان استهدف كذلك القطاع الصحي عبر إفراغ البلد من الكوادر الطبية المؤهلة واستقطابهم للخارج”.

ولفت المتوكل إلى أن “من لا يزال من الأطباء يعمل اليوم في بلده هم ممن ثبتوا مع شعبهم وآمنوا بقدسية رسالتهم وحق وطنهم عليهم”، ووجه “التحية للأطباء والكوادر الصحية العاملين في المستشفيات رغم انقطاع الرواتب والمعاناة مع شعبهم”.

المصدر: موقع انصار الله