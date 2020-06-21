تسجيل 7728 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في روسيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية في روسيا، تسجيل 7728 إصابة جديدة بوباء “كوفيد -19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ”7889 أمس”، ما رفع الإجمالي إلى 584680 حالة. وقال المركز في بيان الأحد “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكدت روسيا 7728 إصابة بـ(كوفيد-19) في 84 منطقة، ما رفع الإجمالي إلى 584680”. وأضاف البيان “من بين جميع الحالات الجديدة، تم تسجيل 968 في موسكو و549 في ضواحي العاصمة، و294 في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم (مقارنة بـ 1057 و 591 و 280 على التوالي أمس)”.

وأوضح أن “ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 8111 بعد تسجيل 109 جديدة منذ الأمس”. وتابع “تعافى ما يصل إلى 5119 مريض كان مصابًا بالوباء في جميع أنحاء البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 339711”.

المصدر: سبوتنيك