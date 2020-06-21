الطقس في لبنان.. غائم جزئيا مع انخفاض محدود بالحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2020 - 13:22

الطقس في لبنان.. غائم جزئيا مع انخفاض محدود بالحرارة

منذ 47 mins 21 June، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع معدل حرارة في شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح ناشطة خاصة في شمال البلاد.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

– حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء:24 درجة .

– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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