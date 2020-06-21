آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

إصابات في فريق تنظيم تجمع انتخابي لترامب

تبين أن ستة من منظمي تجمع دونالد ترامب الانتخابي السبت في أوكلاهوما مصابون بكوفيد-19، وفق ما أعلن فريق الحملة قبل بضع ساعات من بدء هذا التجمع الكبير الذي ينتظر أن يشارك فيه 20 ألف شخص في قاعة مغلقة. وقال مسؤول الاعلام في حملة إعادة انتخاب الرئيس الاميركي تيم مورتاو لفرانس برس إن “أيا من الموظفين المصابين أو من خالطوهم مباشرة لن يكون حاضرا في التجمع (مساء السبت) أو الى جانب مشاركين أو نواب”.

2.5 مليون إصابة في أوروبا

مع تسجيل 2.505.650 إصابة على الأقل و192.416 وفاة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 على الرغم من أن المرض يتقدم حاليا بخطى متسارعة في أميركا اللاتينية. وسجل أكثر من نصف الإصابات في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية السبت.

أكثر من مليون إصابة في البرازيل

تجاوزت البرازيل العتبة الرمزية لمليون إصابة الجمعة والتي تجاوزتها الولايات المتحدة فقط قبلها، ليشير ذلك إلى أن الوباء ليس تحت السيطرة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية. وبعد تسجيل 54771 إصابة جديدة في يوم واحد، سجلت البرازيل 1.032.913 إصابة واقتربت من 50.000 وفاة. في المكسيك التي تجاوزت 20 ألف وفاة، أخرت السلطات في مكسيكو سيتي لأسبوع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعدما كان ذلك مقررا الاثنين.

أكثر من 460 ألف وفاة

خلفت الجائحة 461.230 وفاة على الأقل في أنحاء العالم منذ أن ظهر الفيروس رسميا في كانون الاول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس من مصادر رسمية السبت حتى الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش. في الإجمال، أحصيت أكثر من 8.722.233 إصابة رسميا في 196 دولة ومنطقة. وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا مع 119.131 وفاة، تليها البرازيل (48954) والمملكة المتحدة (42589) وإيطاليا (34610) وفرنسا (29617).

مرحلة جديدة من إنهاء العزل في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسريع عملية إنهاء قيود احتواء الوباء لفصل الصيف مع عودة جميع الأطفال إلى المدارس واستئناف الألعاب الرياضية الجماعية اعتبارا من يوم الاثنين. وسيعاد فتح الملاعب للجمهور في 11 تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي سيشير إلى نهاية حالة الطوارئ الصحية في فرنسا. كما سيعاد فتح دور السينما ومراكز قضاء العطلات والكازينوهات وقاعات الألعاب الاثنين “مع احترام القواعد الصحية الصارمة”.

إسبانيا تلتقط أنفاسها

ذكر رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز مواطنيه بأن اسبانيا تبقى معرضة لفيروس كورونا المستجد وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها امام الاوروبيين. ومنتصف ليل السبت الاحد. ترفع البلاد حال التأهب التي اعلنت في الرابع عشر من آذار/مارس وتعيد فتح حدودها البرية مع فرنسا وموانئها ومطاراتها امام مواطني الاتحاد الاوروبي، لكن البرتغال لن تعيد فتح حدودها مع اسبانيا سوى في الاول من تموز/يوليو.

انخفاض بنسبة 12.5% للناتج المحلي الإجمالي في البيرو

توقع البنك المركزي في البيرو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 12.5 بالمئة في عام 2020، فيما أدى الإغلاق الذي فرض في آذار/مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى شل قطاعات واسعة من الاقتصاد. ويقدر بمليونين عدد الذين فقدوا وظائفهم في البلاد بسبب تدابير الاحتواء المعمول بها منذ 16 آذار/مارس. من جانبها، يتوقع أن تشهد البرازيل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2020، وفقا لمعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية