بلدية الغبيري: 6 حالات إيجابية في منطقة الحرش – بئر حسن ولا صحة لإصابة رئيس البلدية بكورونا

أعلنت بلدية الغبيري عن تسجيل 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا ضمن منطقة الحرش – بئر حسن، بعد إجراء إجراء فحوصات PCR لها، وأوضحت البلدية في بيان أنه جرى نقل حالتين الى المستشفى الحكومي أما الاربع إصابات جرى عزلها في المنزل بإشراف البلدية.

وأشارت البلدية إلى أنه وبناء على تلك المعطيات، أجري 62 فحصاً يوم امس الجمعة 19/6/2020 لمخالطين، وبعد ظهر اليوم السبت 20/6/2020 اجري 35 فحص PCR إضافيا لمزيد من المتابعة. وعليه، أجرت المفرزة الصحية في بلدية الغبيري تعقيما شاملا للحي المذكور، وأقفلت الشرطة بعض المحلات ومنعت التجول ضمن الحي بانتظار صدور نتائج الفحوصات للمخالطين.

ودعت البلدية في بيان أهالي المنطقة إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تصدر عن البلدية ووزارة الصحة، ومنها عدم الاختلاط ومراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة.

وفي بيان منفصل، نفت بلدية الغبيري ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابة رئيس بلدية الغبيري أ. معن خليل وبعض العاملين في البلدية بفيروس كورونا، واكدت أن هذا الخبر كاذب وعارٍ من الصحة، وأن الرئيس والعاملين معه يتابعون الآن عملهم بخصوص الإجراءات الوقائية لفحوصات منطقة الحرش التي تقع في نطاق الغبيري بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات الرسمية والمحلية. وأعلنت البلدية أنها ستلاحق البلدية قانونياً كل من يُروّج لهذه الشائعات التي تضر بأمن المجتمع.

المصدر: موقع المنار