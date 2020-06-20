السلطات الإيطالية: 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية تسجيل ارتفاع طفيف للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث ارتفع العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة، وبلغ حتى الآن 34610، فيما بلغت الإصابات 238275 حالة، بعد توثيق 262 إصابة جديدة.

ولفتت الهيئة إلى أن “عدد الحالات النشطة ارتفع بواقع 331 حالة ليبلغ 21212، مقابل 21543 يوم أمس”، منوهةً بأن “عدد المصابين في أقسام العناية المركزة تراجع من 161 مريضا الخميس إلى 152 اليوم، كما ارتفعت حالات التعافي بين مرضى كورونا لتصل إلى 182453”.

المصدر: وكالات