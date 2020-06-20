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June 20 2020 - 21:28

نتائج الفحوصات في مرفأ طرابلس أظهرت إصابة 6 عمال بالكورونا

منذ 60 mins 20 June، 2020
كوارث
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في طرابلس، أن فريقا من وزارة الصحة في الشمال، أجرى بالتنسيق مع ادارة مرفأ طرابلس والأجهزة الأمنية، فحوصات PCR لأكثر من مئة عامل وموظف في المرفأ، بعد تسجيل اصابة في صفوف العمال، وأظهرت نتائج هذه الفحوصات إصابة ستة عمال بفيروس كورونا المستجد، وهم: “رمضان خ. ع.”، “عبدالرزاق م. ا.”، حسن ف. ب.”، “حسن م. س.”، “زكي ع. ب.”، و”عزو ش. س”.
وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر أن الادارة “اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمركية ونقابة العمال، كل الاجراءات الميدانية لمنع تفشي الفيروس في صفوف الموظفين والعمال، بتوجيهات من معالي وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار”، طالبا من الجميع “اتخاذ أقصى درجات الحيطة، والتزام مقررات مجلس الوزراء وتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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