الأمن العام: توقيف 3 متلاعبين بسعر صرف الليرة ورابع يرفع سعر المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2020 - 19:48

الأمن العام: توقيف 3 متلاعبين بسعر صرف الليرة ورابع يرفع سعر المازوت

منذ 1 ساعة 20 June، 2020
الامن العام
لبنان

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“متابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بيروت وجونية كلا من:
اللبناني (ن.ي.ع) يملك محلا للصرافة، يتداول بالدولار الأميركي من دون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين، وضبطت في محله عملات أجنبية مختلفة، اللبناني (إ.ع.إ) والسوري (م.م.ن) يقومان بأعمال الصرافة من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الاميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهما المبالغ المالية المتداول بها.
كما ضبطت دورية من المديرية في زحلة اللبناني (ع.ح.ف) يملك محطة للمحروقات يقوم ببيع مادة المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي.
بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات على النيابة العامة المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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