إجراء 69 فحصا لمخالطين لأفراد عائلة مصابة في تحويطة الغدير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2020 - 18:08

إجراء 69 فحصا لمخالطين لأفراد عائلة مصابة في تحويطة الغدير

منذ 14 mins 20 June، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت بلدية المريجة، تحويطة الغدير والليلكي، في بيان، أنها وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، تابعا اجراء فحوصات pcr لسكان حي في منطقة تحويطة الغدير، بعدما تبين إصابة أفراد عائلة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن فريقا مختصا من الوزارة أجرى 69 فحصا لمخالطين، وأن مختصين عقموا المبنى التي تقيم فيه العائلة المصابة.
وإذ أكدت أن خلية الأزمة في البلدية ستتابع نتائج الفحوصات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمنت على سكان المنطقة الالتزام بإجراءت الوقاية الشخصية حفاظا على السلامة العامة.
يشار إلى أن الجدول الذي وزعته وزارة الصحة العامة اليوم عن الإصابات الجديدة، أظهر وجود 4 حالات في تحويطة الغدير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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