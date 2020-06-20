حال طوارىء في مخيم البداوي بعد اكتشاف إصابات وادي النحلة

أعلنت اللجنة الصحية في مخيم البداوي، في بيان، أنه “بناء على المعطيات الصحية لجوار مخيم البداوي، وخصوصا في وادي النحلة المتاخم، حيث اكتشفت ست حالات كورونا، ستقوم بتكثيف حال التأهب داخل المخيم ووضع المؤسسات الطبية جميعا بحال طوارئ”.

وأفادت أنه “سيتم التواصل حاليا مع بلدية البداوي لمتابعة الحالات المصابة ومن تواصل معها. كما يتم التنسيق الكامل بين الاونروا ووزارة الصحة اللبنانية لمتابعة الحالات المصابة وتوسيع رقعة المسح في الاحياء المجاورة”.

ودعت اللجنة الاهالي في مخيم البداوي الى “اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر والوقاية الصحية من هذا الوباء المتفشي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام