بلدية الغبيري: 6 إصابات كورونا و97 فحصا لمخالطين

أوضحت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، أنها تتابع من خلال مركزها الصحي وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة، إجراء فحوص PCR لحالات اشتبه بها ضمن منطقة الحرش بئر حسن، وهي ست حالات أتت نتيجتها إيجابية، ونقلت حالتان الى المستشفى الحكومي، في حين عزلت أربع إصابات في المنزل بإشراف البلدية. وبناء عليه، أجري أمس 62 فحصا لمخالطين، وبعد ظهر اليوم السبت، أجري 35 فحص PCR إضافيا لمزيد من المتابعة.

ولفتت إلى أن “المفرزة الصحية في البلدية أجرت تعقيما شاملا للحي، وأقفلت شرطة البلدية بعض المحال ومنعت التجول ضمن الحي، في انتظار صدور نتائج الفحوص للمخالطين، لذلك وفي الانتظار، ندعو أهلنا الى التزام الإرشادات الوقائية التي تصدر عن البلدية ووزارة الصحة، ومنها عدم الاختلاط ومراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام